Mancia record al ristorante: lascia 10mila dollari per due bicchieri d'acqua

di Giampiero Valenza

E' stata una mancia da record: 10.000 dollari per aver preso due bicchieri d’acqua. Fortunata è stata la cameriera che lo ha servito, la giovane Alaina Custer. E’ stata lei a portargli quanto desiderava e lui, dopo aver bevuto qualche sorso, è andato via. Oltre ai soldi (in contanti e in banconote da 100 dollari), ha lasciato un appunto: «Grazie per l’acqua deliziosa», ha scritto.Il facoltoso ospite del ristorante Sup Dog Diner, a Greenwille, nel North Carolina, è un famoso Youtuber, Mr. Beast (un uomo da poco meno di nove milioni di follower e che pubblica video del tipo 'Ho speso 50.000 dollari in biglietti della lotteria e ho vinto').Il titolare del locale, Brett Oliveiro, ha raccontato al giornale News & Observer come questa sia la mancia “più grande di sempre”, mai ricevuta. La seconda era arrivata "solo" a 500 dollari.