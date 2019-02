Colpo di clacson al pedone: automobilista preso a botte e minacciato con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -. Rintracciato dalle volanti della polizia viene arrestato per violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.Un giovane, pordenonese, residente in città, nella serata di martedì 5 febbraio è stato arrestato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone, per aver aggredito dapprima un automobilista e dopo gli agenti di Polizia.Infatti, verso le ore 19.30 giungevano alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura di Pordenone di un aggressione in atto nella centraleove un giovane dopo aver colpito con dei pugni in faccia un automobilista, atterrandolo, continuava a percuoterlo con. Due equipaggi sono intervenuti sul posto raccogliendo da alcuniil racconto della brutale aggressione: un’auto, transitando per via Mazzini, ha notatocheprocedeva al centro della strada,. Per tutta risposta il 23enne pordenonese, originario della Guinea Bissau, ha dato calci alla vettura e, quando il conducente è sceso lo ha aggredito con calci e pugni, brandendo anche un coltello multiuso, cercando ripetutamente di colpirlo anche al ventre.Gli agenti si sono messi in cerca del giovane, rintracciato poco dopo in via Oberdan. Il 23enne, alla richiesta dei documenti, ha aggredito i poliziotti, tentando di estrarre il coltello che teneva nella tasca dei jeans.I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno portato in Questura dove il giovane, prima si è scagliato contro gli agenti e subito dopo ha afferrato un computer e ha tentato di lanciarlo contro gli operatori, minacciandoli di morte.Alla fine il 23enne è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, nonché deferito anche in ordine ai reati danneggiamento aggravato, porto di arma, e condotto presso la Casa Circondariale di Pordenone a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria.