Antonio Di Fazio indagato per almeno altri due abusi: narcotici e stupro, avrebbe utilizzato lo stesso "schema"

Antonio Di Fazio, l'imprenditore finito in carcere venerdì scorso per aver narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni a fine marzo, è indagato al momento per almeno altri due episodi di abusi sessuali compiuti con lo stesso "schema" nei confronti di due giovani che sono state sentite lunedì scorso in Procura a Milano.

A quanto si è saputo, Di Fazio, 50 anni, in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni per gli abusi nei confronti della studentessa di 21 anni è stato iscritto nel registro degli indagati anche a seguito dei racconti e delle denunce di due ragazze sentite lunedì scorso dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo nell'inchiesta condotta dai carabinieri. Ovviamente, altre donne sono state ascoltate o saranno sentite nei prossimi giorni (sarebbero almeno 6 i casi in totale) anche perché l'archivio fotografico degli "orrori" ritrovato nei suoi dispositivi è vastissimo e quindi le contestazioni a suo carico potrebbero aumentare. Oggi in Procura sul caso Di Fazio, per cui sono in campo anche un pm, Pasquale Addesso, che segue il fronte patrimoniale e la Dda, è stata un'altra giornata di audizioni di testi e vertici tra carabinieri e pm. Inchiesta che viaggia a ritmo serrato. Già domani potrebbe essere sentita l'ex moglie di Di Fazio che denunciò abusi in passato, mentre alcune ragazze sarebbero spaventate e fanno fatica a parlare di quanto è accaduto.

