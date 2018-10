Boom di mamme over 40: il primo figlio arriva sempre più tardi

di Lorena Loiacono

La cicogna prende tempo, sempre più spesso arriva non prima dei quarant'anni. Nasce così un percorso ad hoc per seguire le donne over40 durante la gravidanza. Sempre più donne infatti decidono di posticipare la nascita del primo figlio, dopo aver trovato una stabilità economica e affettiva.Secondo l'ultimo rapporto Istat Natalità e fecondità nella popolazione residente, nel 2008 i bambini nati da madri italiane di 40 anni e più erano il 6,2% del totale delle nascite: una percentuale che è andata costantemente crescendo nell'arco degli anni raggiungendo il 7,1% nel 2010, l'8,2% nel 2012, l'8,9% nel 2013 e il 9,3% nel 2015. Un dato ben più alto rispetto alle quello delle madri più giovani: solo l'8,2% dei nati, infatti, ha una mamma al di sotto dei 25 anni. In Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio la percentuale di nati da madri ultraquarantenni raggiunge addirittura il 12%.Che cosa comporta una gravidanza dopo i 40 anni? «Innanzitutto dobbiamo ricordare che fisiologicamente il picco dell'età fertile della donna è sempre a 25 anni - spiega Patrizia Forleo, responsabile dell'ambulatorio di ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina di Roma e promotrice di un progetto per over40 - con l'andare avanti dell'età, aumenta la difficoltà a rimanere incinta, cresce il rischio di aborti ripetuti, di patologie genetiche e cromosomiche, poiché gli ovociti invecchiano con la donna, e di sviluppare patologie in gravidanza. Tra queste, l'ipertensione arteriosa, il diabete gestazionale, l'epatosi gravidica, il ritardo di crescita».All'ospedale romano Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina, punto di riferimento dell'Italia centrale per la maternità con 3500 parti l'anno, dall'inizio del 2017 fino a metà del 2018 sono stati registrati 4.700 parti di cui il 23% hanno riguardato nei mamme ultraquarantenni. In soli 5 mesi è stato registrato l'accesso nell'ambulatorio di ostetricia di oltre 1.200 donne ultraquarantenni in gravidanza. Circa 60 mamme a settimana. All'Isola Tiberina, quindi, l'idea di dedicare ai pancioni over40 un ambulatorio ad hoc: un percorso riservato, che si fa tutti i giovedì mattina.La bellissima attrice ha avuto i suoi due figli Deva a 40 anni e Leonie a 46La cantante toscana ha avuto la sua Penelope a 54 anniLa soubrette ha avuto dal marito Enzo Paolo Turchi la piccola Maria a 54 anni