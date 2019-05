Mamma si schianta contro un camion durante un sorpasso: morta sul colpo insieme ai 4 figli

di Alessia Strinati

Ha uncon uni. Charmaine Harris McLeod, del Queensland, in Australia, stava cercando di superare un tir quando però si è vista arrivare sulla carreggiata opposta un altro camion. L'impatto è stato inevitabile e la donna, insieme ai 4 figli, il più grande di soli 6 anni, ha avuto la peggio.La donna e tre dei figli sono morti sul posto, subito dopo l'impatto. Per il quarto bambino, come riporta anche il Daily Mail, si è tentata una corsa disperata verso l'ospedale, ma le sue condizioni erano talmente gravi che nemmeno lui è riuscito a sopravvivere. I bambini si chiamavano Ally, di 6 anni, Matilda, di 5 anni, Wyatt, di 4 anni e il più piccolo era Zaidok, di 2 anni. I soccorritori hanno parlato di uno schianto terribile definendo l'accaduto un'enorme tragedia.Sconvolta la famiglia della donna e tutta la comunità che si è stratta intorno al dolore dei cari. La scuola dove andavano due dei bambini ha salutato le giovanissime vittime con un messaggio su Facebook. Proprio sui social sono decine i messaggi inviati dalle persone per salutare la mamma e i bambini.