Mamma accoltella i cinque figli e ne uccide tre: l'aggressione choc sotto gli occhi degli assistenti sociali

Orrore negli Usa a Italy, in Texas, dove una giovane mamma di 25 anni, Shamaiyua Hall, ha accoltellato i suoi cinque figli piccoli, uccidendone tre e ferendone altri due. Secondo quanto riportano i media americani, che citano le autorità locali, le vittime erano tutte in età da scuola primaria.

Mamma accoltella e uccide tre figli

Tre bambini sono stati trovati morti all'interno della casa, vicino alla Stafford Elementary School, mentre altri due rimasti feriti sono stati trasportati in elicottero in un ospedale locale. I servizi di protezione dell'infanzia hanno riferito che la donna avrebbe accoltellato i suoi figli quando un loro dipendente, che sospettava che Hall stesse facendo visite ai ragazzi senza supervisione, è arrivato sulla scena per controllarla senza preavviso. I bambini erano stati precedentemente affidati dagli stessi servizi alla tutela di un altro parente.