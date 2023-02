Mamma con sette figli partorisce cinque gemelli: «Volevamo l'ottavo, ma ne sono arrivati ​​molti di più»

CRACOVIA - «Avevamo in programma di avere un ottavo figlio, ma si è scoperto che ne sono arrivati ​​molti di più». Una mamma ha avuto cinque gemelli dopo che aveva già dato alla luce sette figli. Dominika Clarke, di 37 anni, ha partorito all'ospedale universitario di Cracovia, nel sud della Polonia, domenica 12 febbraio. Una notizia così straordinaria che il centro ha organizzato una conferenza stampa.

Mamma con sette figli partorisce cinque gemelli, come ha fatto

La possibilità di avere cinque gemelli è di 1 su 52 milioni, per questo la donna ha definito la sua gravidanza "un vero miracolo". I neonati sono tre di sesso maschile e due di sesso femminile. Sono ricoverati all'ospedale universitario di Cracovia, ma le loro vite non sono in pericolo. La coppia ora dovrà prendersi cura anche di loro oltre ai figli più grandi, la cui età va dai 10 mesi ai 12 anni.

Il parto

I piccoli sono venuti al mondo con taglio cesareo alla 29a settimana di gravidanza e si chiamano Arianna Daisy, Charles Patrick , Elizabeth May, Evangeline Rose e Henry James. "Attendiamo con impazienza il momento felice della sua dimissione dall'ospedale", ha dichiarato Ryszard Lauterbach, capo del servizio di neonatologia presso l'ospedale universitario di Cracovia. Secondo i medici, i bambini pesavano tra 710 grammi e 1.400 kg. alla nascita.