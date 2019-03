Mamma di 42 anni fa sesso e si droga con l'amico 14enne della figlia

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia didella stazione di Leini, che le hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'. Un nuovo caso di sesso con un minore dopo la vicenda diche ha visto unadel suo allievo col quale avrebbe consumato rapporti durante le lezioni di ripetizioni.Dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Ivrea, è emerso che la relazione è. Ad accorgersi dell'intimità tra i due sarebbe stato lo zio del 14enne che non sarebbe l'unica "vittima". Altri ragazzini sarebbero stati invitati a casa della donna per fumare marijuana. A conferma di quanto avvenuto alcunerilevate dagli investigatori oltre all'analisi del contenuto dello smartphone del ragazzi.