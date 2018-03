Mamma sequestrata e pestata nella stanza dell'agriturismo con il figlio di 26 giorni

di Cristina Antonutti

CHIONS -connelladi un. Una mamma trentunenne di origine ucraina è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di giovedì dai carabinieri di Azzano Decimo in un agriturismo di, a. Il suo, S.L., 38 anni, originario di Dolo, ma fino a poco tempo fa residente a Sesto al Reghena, è stato arrestato per sequestro di persona e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Quando è stato fermato era a piedi, a circa duecento metri dall'azienda agrituristica Andreana di via Vittorio Veneto. Aveva la chiave della stanza in tasca. «È un brutto periodo - si è giustificato - Ho perso il lavoro da poco e non so come tirare avanti». In serata è stato accompagnato nella casa circondariale di Pordenone, in attesa che il sostituto procuratore Pier Umberto Vallerin valuti la sua posizione. Oggi la Procura deciderà sulla richiesta di convalida dell'arresto ed eventuali misure cautelari.