Lei scende per obliterare il biglietto, il treno riparte con il figlio di un anno

È scesa dal treno per convalidare il biglietto, come da abitudine. Questa volta però non è stata però abbastanza svelta. Così una giovane madre ha visto prima le porte richiudersi e poi il convoglio ripartire con il figlio di un anno che l'aspettava sul vagone.

Ieri sera, 12 ottobre, nella piccola stazione di Crespellano, nel Bolognese, sono intervenuti i carabinieri per risolvere l'insolita emergenza. La giovane mamma, resasi conto che il bambino era rimasto da solo sul vagone, ha iniziato a urlare e a rincorrere pericolosamente il treno sulla banchina per tentare di fermarlo. Tutto invano però.



I militari dell'arma, allora, hanno anticipato l'arrivo del convoglio alla stazione ferroviaria successiva, quella di Ponte Ronca, e hanno intercettato il treno. Il personale, avvisato della presenza del piccolo, se ne è preso cura fino all'arrivo della madre.

