Mamma orso e i suoi cuccioli liberati dopo anni chiusi in gabbia: video commovente

In un video diffuso su internet è stato immortalato ilNel filmatoe i suoi cuccioli di un anno,, vengono ripresi mentre assaporano i primi istanti di libertà.ha trascorso 10 anni in una gabbia per metà immersa nell'acqua come parte di un'attrazione turistica sulle montagne armene. Dasha era costretta a stare in gabbia e di tanto in tanto provava ad arrampicarsi sulle sbarre per mettere in atto disperati tentativi di fuga. Il tutto davanti agli occhi dei visitatori e dei clienti del ristorante del parco.Ha dato alla luce i cuccioli dopo una fuga riuscita e il successivo salvataggio. Ora è stata liberata definitivamente e potrà correre nei prati insieme ai suoi cuccioli.