Mamma di 27 anni partorisce e muore dopo 5 giorni: Federica non ha potuto nemmeno abbracciare la sua bambina

PALERMO - Aveva partorito da appena cinque giorni Federica Tarallo, morta a 27 anni a Monreale. Un'agonia che si è consumata martedì all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stata ricoverata subito dopo il parto all'Ingrassia. La notizia della morte è stata comunicata dalla famiglia della giovane mamma, attorno alla quale si è stretta tutta la comunità.

Il cesareo d'urgenza al settimo mese

Federica era stata ricoverata giovedì in seguito a complicanze improvvise insorte al settimo mese di gravidanza: le hanno effettuato un taglio cesareo per far nascere sua figlia, trasferita in unità neonatale, mentre le sue condizioni sono peggiorate al punto di richiedere il trasferimento in terapia intensiva. La giovane mamma non si è ripresa: venerdì i medici l'hanno attaccata alle macchine salvavita dichiarandone la morte cerebrale, il suo cuore ha smesso di battere martedì.

L'esperienza dell'aborto

La 27enne in passato aveva perso due gemellini in seguito a un aborto spontaneo, e Rebecca, questo il nome della figlia che non conoscerà mai la madre, era la sua "bambina arcobaleno". Il desiderio di diventare mamma era grande per Federica, che sui social aveva scritto: «Solo chi c’è passata può capire quello che una donna prova in quella sala operatoria.. dovresti entrare per dare alla luce tuo figlio e fare la cosa più bella al mondo ed invece entri e senti talmente freddo che penso che un freddo del genere io non l’abbia mai sentito in vita mia, quel giorno un pezzo di me è morto con loro per sempre».

I messaggi sui social

La notizia della morte di Federica Tarallo ha gettato nello sconforto la comunità di Monreale, dove viveva ed era conosciuta come una ragazza solare e con il sogno di diventare mamma. Tanti i post social per dirle addio: «Fede il tuo ruolo da mamma che hai tanto desiderato non è terminato e mai terminerà, veglia per sempre sulla tua piccola Rebecca e tuo marito che hanno tanto bisogno della tua luce», si legge in un messaggio di cordoglio.