Mamma e figlio di 3 anni uccisi da un camion: erano fermi con l'auto in panne. L'incidente terribile

Mamma e figlio sono morti schiacciati da un camion, che ha travolto la loro auto, ferma sulla strada a causa di un'avaria. Nicola Courtney, 34 anni ed il suo bimbo di soli tre anni Lucas Page, sono morti venerdì scorso sull'A180 vicino a Immingham, nel Regno Unito.

Un incidente mortale che non ha lasciato scampo a mamma e figlio, su cui sta indagando la polizia per fare chiarezza sulla dinamica dello schianto, in cui la Ford Focus condotta dalla donna è stata colpita da un tir.

Ultima foto

La mamma di Lucas era molto attiva sui social, ed appena tre giorni prima ha pubblicato una foto del piccolo, mentre indossava i suoi amatissimi stivali di gomma di Spider-Man. «Questa foto è proprio tutto. Il mio bambino in tuta e stivali di gomma lavora con suo nonno sul trattore» le parole dolci della mamma, dedicate al sua amato bimbo.

Indagini in corso

Nel frattempo polizia di Humberside si è rivolta all'Ufficio indipendente per i reclami della polizia in relazione alla collisione. Una portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato: «Le circostanze complete della collisione saranno stabilite durante questa complessa indagine e chiediamo alle persone di non speculare sulle circostanze dell'incidente».

Si cercano testimoni

Secondo alcuni testimoni che avrebbero assistito al terribile schianto, l'auto guidata dalla donna, sarebbe rimasta bloccata nella corsia di sinistra, prima di essere investita da un camion.