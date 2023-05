Mamma e figlio trovati morti sotto un ponte a Trento: il dramma di Veronica Amistadi, 41 anni. «Ipotesi gesto estremo»

Veronica Amistadi, mamma di 41 anni e suo figlio di 4 sono stati trovati morti sotto al ponte di Mostizzolo in Val di Sole, Trento. La donna si è lanciata da un'altezza di circa 90 metri, rovinando nelle acque sottostanti. I corpi senza vita, a quanto si apprende, sono stati recuperati nel torrente Noce che appunto scorre sotto il ponte.

Le indagini

A indagare sul fatto i carabinieri della compagnia di Cles che stanno cercando di ricostruire, pezzo per pezzo, l'accaduto.

L'ipotesi e il cordoglio del sindaco

Si ipotizza che la donna, originaria di Roncone, in alta valle del Chiese, e residente a Trento, si sia gettata con il figlio per disperazione. Non sono ancora note, però, le cause che abbiano potuto portare la donna a compiere tale gesto. Franco Bazzoli, sindaco di Sella Giudicarie di cui era originaria la donna, si è espresso in merito alla «tragedia senza spiegazione».

«Era una ragazza a cui non mancava niente, la conoscevo benissimo - ha dichiarato il primo cittadino Bazzoli-. Il suo è un gesto che non mi spiego. L'ho vista qui domenica scorsa con il suo bambino e quando i carabinieri mi hanno chiamato questa mattina comunicandomi il nome non ho pensato che potesse essere lei, lo escludevo completamente». La città e il sindaco Bazzoli si stringono intorno al dolore dei familiari di Veronica e del figlio.