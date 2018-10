"Mamma, se fai il ragù ti accoltello", figlia vegana condannata

di Luca Calboni

Una lite familiare a base del famoso. Tanto violenta da arrivare a vere minacce: «Adesso ci penso io a farti smettere, se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia». Queste le parole pronunciate da unaalla madre; l'episodio è avvenuto a Modena qualche mese fa , e la figlia è stata ora condannata a versare 400 euro di risarcimento e a 500 euro di multa. Secondo i giudici infatti quelle parole rappresentano unanei confronti della mamma.Le due donne vivevano nella stessa casa, da quando la figlia aveva perso il lavoro. Alla base dei litigi, il totale e definitivo allontanamento della figlia dal consumo di carne, dopo aver abbracciato a fondo la filosofia vegana. Talmente era forte la repulsione della donna per queste pietanze che anche solo l'odore accendeva liti feroci. Così, quando in casa si spargeva l'aroma della salsa a base di macinato, o degli intingoli cucinati dalla madre, cominciavano i malumori e i litigi, fino alla pronuncia della terribile frase, che ha spinto la signora a denunciare sua figlia alle autorità.