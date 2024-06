«Mamma dorme sul pavimento e non si sveglia»: bambina di 5 anni va a scuola da sola, chiede aiuto alle maestre e la salva

«Mamma dorme sul pavimento e non si sveglia», ha detto una bambina di cinque anni alle maestre a scuola. La piccola era arrivata da sola in classe, con uno zainetto in spalla e vestita da principessa. Non era stata accompagnata a scuola da nessuno. Preoccupati dalla frase della bambina, le maestre hanno chiamato subito le forze dell'ordine e sono andate verso la casa in cui abita insieme alla sua famiglia. Hanno aperto la porta, che non era stata chiusa a chiave, e hanno trovato la donna priva di sensi per terra.

Cosa è successo

Leisha Davies, una mamma e psicologa di Pontllanfraith (Gran Bretagna), deve dire grazie alla sua piccola Poppy se, ancora oggi, può raccontare la sua storia. Leisha è svenuta la sera prima dell'intervento della piccola a causa di uno shock settico, che avviene quando si ha un calo eccessivo della pressione e gli organi inziano a cedere per via della sepsi.

Suo marito non era in casa perché impegnato in un viaggio di lavoro.

La piccola ha iniziato a scuotere la mamma, caduta sul pavimento priva di sensi, ma quando ha visto che non si svegliava ha deciso che le uniche persone che potevano aiutarla erano le sue maestre. Così ha aspettato la mattina successiva. Ha fatto colazione, si è lavata, ha indossato il suo vestito da principessa ed è andata a scuola a piedi, visto che l'istituto si trova a pochi metri dall'abitazione. Tutto da sola. Non appena è entrata in aula, ha raccontato alle insegnanti cosa era successo.

«Non ricordo nulla di quello che è successo - ha spiegato al Mirror - l'ultima immagine che ho in mente è quella di mia figlia che saltella in salone con un vestito da principessa. Poi il buio totale. Mi sono svegliata tre settimane dopo dall'accaduto e avevo le idee molto confuse». Adesso Leisha sta meglio e sta seguendo delle cure specifiche per tornare in sesto. «Devo tutto a mia figlia - ha concluso la mamma - è solo grazie a Poppy se sono ancora viva».