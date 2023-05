Il cane azzanna al volto la figlia di 3 anni, il papà vuole portarlo via di casa ma la mamma si oppone: «Abbiamo divorziato»

Dire addio al cane aggressivo oppure far naufragare il matrimonio. Klara non ci ha pensato due volte, nonostante quel cane avesse azzannato al volto sua figlia di 3 anni, lasciandole un taglio profondo. Un episodio troppo grave per il papà, che aveva deciso di portare via l'animale da casa. A quella decisione la moglie si è opposta, fino ad arrivare al divorzio.

Il racconto della mamma

Klara Tsetkin ha raccontato la vicenda su TikTok. Il suo video ha raggiunto migliaia di persone, provocando diversi commenti contrastanti. Ci ha pensato 10 giorni, prima di dire «no» al marito. «Bart resta con noi, se non ti va bene vattene tu», ha detto al compagno con cui ha avuto due figlie. La più piccola, Milana, è stata azzannata al volto. «Il mio Cocker spaniel non ha mai aggredito o attaccato mia figlia – racconta nel video – semplicemente ha reagito come autodifesa. E poi è pure molto malato».

«È stata Milana a iniziare il gioco - precisa - prima lo ha toccato e manipolato, poi si è seduta sopra di lui sino a fargli male. Quando il cane ha cercato di nascondersi sotto il letto, le sue zampe dietro hanno ceduto e non è così riuscito a svincolarsi. Ed è lì che è successo quello che nessuno avrebbe mai voluto», ha raccontato.

La mamma: non mi pentirò mai

«E comunque io amo i miei figli e il mio cane allo stesso modo», ha aggiunto, scatenando le polemiche. L'episodio che la donna ha raccontato risale a due anni fa. Nel frattempo ha firmato le carte del divorzio e detto addio al marito. Adesso il volto della piccola è guarito. Bart è ancora con loro, ma il marito non c'è più.«Quando qualcuno mi chiederà se mi pentirò mai di aver divorziato da mio marito perché lui voleva sbarazzarsi del cane risponderò sempre di no», ha aggiunto convinta.