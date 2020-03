Mamma decapita la figlia di 5 anni: «È andata su tutte le furie dopo che le ha chiesto i cereali»

La figlia le chiede dei cereali e la mamma la decapita. Krystle Villanueva, 27 anni, è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 5 anni Giovanna Hernandez ad Austin, in Texas, nella loro casa. La furia omicida è scattata dopo che la bimba ha chiesto i cereali alla mamma, a quel punto la donna ha perso le staffe.

La 27enne ha prima accoltellato e poi impiccato la figlia, insieme a lei ha pugnalato a morte anche il suocero prima di uscire da casa e chiamare i soccorsi, come riporta anche la stampa locale. Quando la polizia è giunta sul luogo ha trovato la donna in casa, nuda dentro la doccia, come se non fosse successo nulla. A niente sono serviti i tentativi di salvare la piccola, dichiarata morta sul colpo.

La donna ha dichiarato di essere convinta che la bambina e il suocero fossero in realtà dei cloni e che solo uccidendoli avrebbe potuto portare indietro i suoi veri familiari. Krystle Villanueva è stata inizialmente dichiarata instabile mentalmente, ma dopo accertamenti i medici hanno capito che la causa dei suoi problemi psichici era dovuto all'abuso di sostanze stupefacenti

Ultimo aggiornamento: 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA