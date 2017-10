Mamma cuoce vivi i figli nel forno per vendetta e manda il video all'ex marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha ucciso i suoi due figli per vendicarsi dell'ex marito. E lo avrebbe fatto cuocendoli vivi nel forno della casa in cui viveva con i piccoli.E' una storia raccapricciante quella di, 24enne madre single di Atlanta. La donna è accusata di aver ucciso Ja'Karter Williams e Ke'Younte Penn, suoi figli di uno e due anni, mettendoli in forno.Come riportato dall'Altanta Journal Constitution, la ventiquattrenne avrebbe anche ripreso quei terribili momenti per inviare in diretta alcuni video al padre dei piccoli. Jameel Penn, nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, secondo gli investigatori, scioccato dalla visione dei filmati ha avvisato i soccorsi senza però riuscire a salvare i suoi figli.La causa ufficiale della morte non è ancora stata resa nota, ma secondo il giornale di Atlanta nel mandato di arresto sarebbe specificata l'accusa di aver "messo i figli nel forno per poi accenderlo". Tuttavia per il momento la Williams, in stato d'arresto, non avrebbe ancora confessato e si sarebbe giustificata con la polizia spiegando di aver lasciato i figli a una babysitter per poi scoprirne i corpi una volta tornata a casa. Secondo i parenti, la donna soffriva di un disordine mentale mai diagnosticato.La madre omicida, ora in carcere presso la prigione della Contea di Fulton, non si è presentata in aula nella prima udienza del processo che la vede imputata.