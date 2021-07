Costacurta, la mamma morta in un incidente: l'auto finita contro un cancello

La mamma dell'ex difensore del Milan e della Nazionale Alessandro, detto Billy, Costacurta è morta. Venerdì mattina, poco prima delle 9.30, l'auto che Margherita Beccegato guidava è finita contro una cancellata di un'azienda a Cavaria con Premezzo (Varese) in via Padre Reginaldo Giuliani. Potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per la signora Beccegato non c'è stato nulla da fare. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Un lutto che coinvolge l'intera famiglia di Costacurta, anche la moglie Martina Colombari.

