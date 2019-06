Mamma compra la scuola del figlio e riesce a salvarla dalla chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPERIA - Salva la scuola di Imperia dalla chiusura comprandola. Grande e generoso è stato il gesto compiuto da Vanessa Crivelli. Maestra di un'altra scuola, e mamma di una femmina di 14 anni e di un maschio di 8, Vanessa Crivelli ha deciso di comprare la scuola del figlio per non farla chiudere.L'istituto in questione, La "Sant'Anna" di Vallecrosia ad Imperia, è stata aperta nel 1904 ed è sempre stata gestita dalle suore, che durante la primavera del 2018 avevano deciso di chiuderla. Dopo cortei e sit-in dei genitori per impedire di far chiudere la struttura, l'unica soluzione ribadita dalle suore era stata quella di comprarla per non farla chiudere.E a farlo, ci ha pensato proprio la signora Crivelli annunciandolo agli altri genitori alla cena di fine anno: «Ho promesso a mio figlio che avrei salvato la scuola e lo farò -sostiene la mamma- le vicissitudini mi hanno portato ad intraprendere questo cammino da sola, ma tante persone mi affiancano e mi aiutano quotidianamente. Spero di darvi una risposta entro fine giugno: la sensazione è positiva, ma tutto è in mano alla banca».