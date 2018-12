Mamma trentenne si suicida gettandosi nel Tevere, spariti i suoi gemelli di soli 6 mesi

Una giovane mamma di trent'anni si è lanciata nel Tevere nelle prime ore di questa mattina da Ponte Testaccio, come riporta Roma Today. Da quanto si apprende si tratterebbe di un suicidio; c'è molta apprensione per i suoi due gemelli di appena sei mesi, che sembrano spariti nel nulla. Il corpo della donna è stato ripescato da pochissimi minuti fa.

A dare l'allarme, intorno alle sei del mattino, sarebbe stata la Polizia Locale e sul posto sono arrivati subito la Polizia e Vigili del Fuoco con le squadre dei sommozzatori. La donna è italiana ed ha 38 anni ed è stata ripescata morta intorno alle 11:20, a circa due chilometri di distanza dal punto in cui è caduta in acqua.Secondo quanto afferma Repubblica, le bambine sono attualmente disperse: si sospetta che in acqua ci possano essere anche loro, con la donna che potrebbe essersi gettata nel Tevere con le gemelline in braccio. È stato il marito della donna, che pare soffrisse di depressione, a dare l’allarme anche sulla sorte delle figliolette. Sono in corso controlli a tutto campo per riuscire a ritrovare le bambine.