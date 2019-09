Mamma di 10 figli maschi partorisce la prima femminuccia: «Ora basta»

di Alessia Strinati

Alexis Brett, 39 anni, è unanel Regno Unito. Lei e suo marito David, 44, che vivono negli Highlands scozzesi, hannoQuando ha saputo di essere in dolce attesa era convinta si trattasse di nuovo di un maschietti, invece è nata la loro piccola Cameron.«Quando mi hanno detto che avrei avuto una femmina, ho fatto una faccia incredula», ha confessato la mamma alla stampa locale . La donna ha 10 figli di età compresa tra i 2 e i 17 anni e dedica la sua vita a crescere i suoi ragazzi. Ora i due hanno detto che hanno intenzione di fermarsi: «Non avremo più bambini. L’ho detto anche l’ultima volta, ma questa volta sarà assolutamente così». Cameron sta crescendo tra 10 fratelli, tutti le vogliono molto bene e sono felici che tra loro ci sia finalmente una femminuccia da coccolare e da accudire.La famiglia, nonostante sia molto numerosa, gestisce al meglio le sue giornate che sono sempre molto piene sia per la mamma che per il papà. «L’unico problema che abbiamo sono le vacanze estive. Sono anni che non riusciamo a partire tutti insieme», scherza il papà dei ragazzi.