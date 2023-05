Elettrodomestici scontati per l'alluvione, assalto all’Unieuro: duemila persone al giorno, arriva la polizia

L'alluvione in Emilia Romagna, gli scontri, l'assalto e la polizia: lunghe file e transenne all’ingresso dell'Unieuro in via Punta di Ferro, nella provincia di Forlì-Cesena. È un vero proprio "assalto" quello che si ripete da giorni al punto vendita dell’Iper, dopo l’annuncio fatto dalla catena, presente su tutto il territorio nazionale, dello sconto del 50% fino al 28 maggio su tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi, venduti nei negozi delle zone alluvionate. Per contenere la massiccia presenza di clienti e gestire l’afflusso contingentato delle centinaia di persone in fila, l’entrata del negozio è stata transennata e, domenica mattina sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine per riportare l’ordine nella calca generale.

Sono circa 2 mila persone al giorno, ovvero sei volte il normale andamento giornaliero, che arrivano per comprare a prezzi scontati.

Lo sconto del 50% si applica a grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, televisori e climatizzatori. L’acquisto può essere effettuato in tutti i punti vendita delle zone colpite: Lugo, Faenza, Forlì Mega, Cesena, Punta di Ferro, Rimni, Misano Adriatico, Ravenna, Savignano e l’affiliato Maroni a Gambettola.