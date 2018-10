Maltempo: 16 salvati sui tetti in Calabria, scuole chiuse nel Tarantino e a Catania

L'ondata diche sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro figlio è disperso, a Lamezia Terme. Ma non è solo laa soffrire di questa serie di piogge e nubifragi fortissimi, che hanno ufficialmente messo fine alla bella stagione e dato il benvenuto, si fa per dire, all'autunno. Anche in Puglia le piogge stanno mettendo in ginocchio soprattutto il tarantino e la provincia di Bari. Disagi anche in Sicilia.Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Colpita in modo pesante la piana di Gioia Tauro e Siderno, in provincia di Reggio Calabria.Forti temporali interessano anche il crotonese in particolar modo le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina. Sulla zona Tirrenica, la città più colpita in assoluto dalla tarda serata di ieri è Lamezia Terme dove le precipitazioni a carattere temporalesco ed il forte vento imperversano incessantemente. Numerose le richieste di soccorso giunte al 115 dei cinque comandi della regione. Circa 200 i vigili del fuoco impegnati. Richiamato anche il personale libero.

PROBLEMI SULLE FERROVIE Dalle 8.40 è sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Botricello e Crotone, sulla linea ionica per l'allagamento dei binari. Attivato un servizio sostitutivo con autobus. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana. A causa del maltempo che, da stanotte, sta interessando la Calabria, la circolazione ferroviaria è al momento fortemente perturbata. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 4.50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a un'ora tra Sibari, Catanzaro Lido e Reggio Calabria.



16 PERSONE SALVATE A LAMEZIA Sedici persone sono state tratte in salvo tra la nottata e stamani, dai vigili del fuoco che operano nella zona del lametino. Si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona ex sir, e di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle abitazioni ed altri che erano rimasti bloccati nelle auto. Soccorsi, invece, automobilisti sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel reggino. Le vetture erano state invase di acqua e all'interno c'erano alcuni bambini ed una donna incinta.



CADE UN ALBERO, UN FERITO A REGGIO Un albero, a causa del maltempo, è caduto a Palmi, abbattendosi su un'auto in transito sulla statale 18 Tirrena inferiore. Il conducente della vettura è rimasto ferito. Sull'arteria è stato chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 488,800. A causa delle forti piogge, che dal pomeriggio di ieri stanno interessando la Calabria, sono state chiuse al traffico alcune strade statali anche nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Lo comunica l'Anas. I provvedimenti, in particolare, interessano la strada statale 182 'delle Serre Calabrè interdetta al traffico, a causa di una frana, nei pressi di Sorianello. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sempre a causa di allagamenti, non è percorribile un tratto della statale 18 'Tirrena Inferiorè nel territorio comunale di Curinga.

Un violento nubifragio ha creato allagamenti e disagi nel tarantino. Piove ininterrottamente da diverse ore e in alcuni Comuni della provincia, come Laterza e Ginosa, le scuole sono chiuse per ordinanza sindacale. Numerose le segnalazioni e le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale in tutta la provincia. Gli allagamenti hanno reso alcune strade impraticabili e la circolazione stradale è rallentata. Da ieri pomeriggio il servizio di Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per l'arco ionico e la Puglia meridionale. Sui social network circolano foto e video che documentano le situazioni più critiche. Allagate anche alcune zone dell'Ilva.