Maltempo, ecco dove sono chiuse le scuole Niente lezioni in 5 regioni

A Roma si sta valutando la chiusura delle scuole all'interno del centro operativo comunale riunito da stamane per coordinare le operazione in vista della forte ondata di maltempo. In attesa delle previsioni meteo definitive della protezione civile regionale, a quanto si prende, si stanno valutando tutti i provvedimenti da prendere tra cui la chiusura delle scuole domani mattina. Anche i Comuni di Ariccia e Lanuvio hanno stabilito di chiudedre le scuole.



VENETO

Il Comune e la Città metropolitana di Venezia terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani e martedì 30 ottobre. La decisione è stata presa in una riunione operativa con il Prefetto e i sindaci dell'intera Area metropolitana. Interessata in particolare la Laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l'ingrossamento dei principali corsi d'acqua. Salgono a quattro i territori oggetto della chiusura delle scuole: le province di Belluno, Vicenza e Treviso e la Città metropolitana di Venezia.

LIGURIA

In tutti i territori interessati dall'allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Dove l'allerta è arancione spetterà ai sindaci decidere se chiudere o meno le scuole. Ad Alassio, una zona della provincia di Savona, dove l'allerta anziché rossa come in gran parte della provincia è arancione, il sindaco ha già deciso di chiudere le scuole. L'evento meteo, dicono dalla protezione civile, è insolito per durata per la Liguria che solitamente viene interessata da fenomeni anche violenti, ma brevi. «Una perturbazione lunga tre giorni è atipica per la Liguria.

CAMPANIA

Scuole chiuse a Procida domani, lunedì 29 ottobre. Lo ha deciso il sindaco Dino Ambrosino che oggi ha emesso un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sull'isola (materne, elementari, medie e superiori) alla luce di quanto previsto dal bollettino meteo della Protezione civile della Campania.

Scuole chiuse domani nei comuni della costa livornese e di quella grossetana per l'allerta maltempo che interessa la regione. È quanto deciso, in via precauzionale, dai vari sindaci, a seguito del codice arancione per temporali e rosso per vento. Apposite ordinanze sono state firmate dai primi cittadini dinel Livornese, e da quelli maremmani di, Magliano in Toscana e