Roma, bufera di vento e pioggia battente nella notte: oltre duecento gli interventi dei vigili del fuoco.

Bufera di vento nella notte su Roma: sono stati duecento gli interventi dei vigili del fuoco nella notte nella Capitale per allagamenti e alberi caduti a causa del temporale e del forte vento che si stanno abbattendo in queste ore sulla città eterna. Già stamani sono cento gli interventi in coda.



Ultimo aggiornamento: 11:47

In piazza Ragusa un albero secolare ha schiacciato due auto cadendo. Si segnalano alberi sulla carreggiata sulla Salita di Sant'Onofrio, in centro; chiuso al traffico perché allagato il sottopasso in direzione via Gregorio VII sul lungotevere in Sassia; alberi in strada e relativa chiusura al transito anche in via di Donna Olimpia a Monteverde e a via Vitellia; sempre alberi caduti in via Cavriglia, zona Prati Fiscali. Su via Aurelia, tra il chilometro 14 e il 13, è caduto un cartellone pubblicitario per il forte vento. Nella notte un altro albero è caduto su via Cassia, altezza Corso Francia, a Roma. Illeso l'automobilista.Tra i principali interventi: zona sud della Capitale in particolare Vitinia, via del Mare, Via Eroi di Cefalonia, via di Decima, via dei Pescatori, Via Idroscalo, Via C. Colombo, Via Wolf Ferrari, e poi Via Ostiense, via Pontina, via Boccea, Via Portuense e p.le della Radio, zona Porta Furba e Anagnina, via Alessandrino e via Acqua Bullicante, zona Piazza Bologna Viale Policlinico e Viale Ippocrate, ma anche nelle zone di Monteverde, Donna Olimpia, Aurelia, Cassia, Braccianese, La Storta, lungo diverse tratti del lungotevere in particolare in zona Centro e Prati, come lungotevere de Cenci e in Sassia. Intervento delle pattuglie anche in via Pieve Fosciana, in zona Magliana per la caduta di parti di cornicione che hanno reso necessario lo spostamento di alcuni veicoli in sosta. Al momento resta chiusa il sottopasso galleria Pasa in direzione Gregorio VII per motivi di sicurezza causa allagamento e via di Donna Olimpia per problema caduta rami che invadono carreggiata.