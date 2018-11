Monossido, marito e moglie trovati morti in casa nel paese devastato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIVAMONTE AGORDINO -Marito e moglie, pare. Li hanno trovati i carabinieri, nella loro casa dinel cuore della zona devastata daldei giorni scorsi, allertati da abitanti del paese ai quali i due non rispondevano. Non si sa ancora da che cosa sia stato sprigionato il gas killer, se dal malfunzionamento accidentale di una stufa, di un caminetto, o per un atto volontario.