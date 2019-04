Neve sulle Dolomiti, chiusi i passi il maltempo fino a sabato

Nevica sulle Dolomiti Venete, anche a quote intorno ai 1000 metri, e nella serata è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Per questa ragione la società ' Veneto Strade' ha disposto dal primo pomeriggio la chiusura alla viabilità del Passo di Valparola, al confine tra bellunese e provincia di Bolzano, del Passo Pordoi, lungo la 48 delle Dolomiti, e del Passo Falzarego.



Sul Valparola vi è già un notevole apporto di neve sul manto stradale, portata anche dal forte vento. Entro il tardo pomeriggio - informa la società stradale - verranno chiusi al traffico anche il Passo Giau e il Passo Fedaia, così come altri tratti in quota della 48 delle Dolomiti e delle Dolomiti, della 148 Cadorna, e della 619 Casera Razzo. Vige inoltre l'obbligo per gli automobilisti dell'uso di catene o pneumatici da neve per il transito sopra i 100 metri di quota.

La giornata di domani venerdì, non si preannuncia migliore: solo da sabato qualche miglioramento.

Dalle 19 chiuso anche il passo Rolle, dal passo all'abitato di San Martino, sempre per pericolo valanghe. Gli altri passi sono percorribili con l'ausilio di attrezzatura invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTINO AA -