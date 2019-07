Nubifragio su Milano: strade allagate, traffico nel caos/Foto

La perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto le regioni settentrionali continuerà ad interessare il nord Italia anche nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi piogge e temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte ed Emilia-Romagna. A partire da domani mattina i fenomeni interesseranno anche Lombardia e Veneto. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta gialla su Lombardia, Veneto gran parte della Valle d'Aosta, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna.



Domani in pianura ampio soleggiamento in mattinata, locali annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio specie sulle aree centro-orientali. Rovesci e locali temporali tra il tardo mattino e il pomeriggio su rilievi alpini, prealpini e Appennino. In pianura fenomeni nel pomeriggio specie tra bresciano e mantovano. Temperature minime intorno a 21°C, massime intorno a 31°C.

Unsi sta abbattendo in prima serata sue l'hinterland.e in alcune zone pure. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla: in particolare per i motociclisti, complice le strade trasformate in saponette dalla pioggia. Come sempre allerta per il Seveso. All'improvviso poco dopo le 20 il sole è finito dietro le nuvole ed è sceso il buio in città: pioggia a scrosci violentissimi. Vigili del fuoco subito allertati per alcune chiamate per allagamenti e rami spezzati dal vento.