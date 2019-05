Malpensa, paurosa grandinata sull'aeroporto: 2 centimetri di ghiaccio sulle piste VIDEO

La grandine blocca Malpensa: il maltempo che nel pomeriggio di sabato si è abbattuto sull'aeroporto varesino, dove le piste sono state coperte da uno strato di due centimetri di ghiaccio, sta creando diversi disagi ai passeggeri. Ma è l'intera Lombardia, in queste ore, che sta facendo i conti con il maltempo: su Milano si è scatenato un violento temporale, anche in città con grandine.





Fortissima grandinata su #Milano #Malpensa con 2 cm di ghiaccio su piste e piazzale, aeroporto temporaneamente chiuso per 40 minuti #avgeeks #meteo #grandine pic.twitter.com/nUSHaDsy3k — Vola Milano Malpensa MXP (@VolaMalpensa) 11 maggio 2019

Un forte temporale con raffiche di vento che hanno raggiunto i 75 chilometri orari si è abbattuto sulla città di Lodi. I vigili del fuoco del capoluogo sono impegnati nella rimozione di alcuni alberi caduti su diverse strade, a partire dalla statale 9 via Emilia in entrata per la città. Precipitazioni di intensità tropicale anche a Milano Sud, con alberi caduti sulla provinciale che da Lodi conduce a Paullo, nel milanese. Un albero è caduto su un'auto di passaggio a Locate Triulzi, sulla provinciale 28: il conducente, un 84enne, ferito lievemente, è stato trasportato all'Humanitas. Solo contuso anche un alpino 46enne che, nel tentativo di trattenere una tenda che stava prendendo il volo per il vento, ha preso un colpo in testa. Dal campo di via San Romanello è stato trasportato all'ospedale San Carlo. Un albero è caduto anche in via Plinio, e si sta procedendo al taglio del fusto per la successiva rimozione.

La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all'ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domenica, proprio nelle ore in cui la città è invasa dagli alpini per l'adunata Nazionale. Il Comune ha inoltre attivato il Coc, il centro operativo comunale in via Drago, per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Inoltre Palazzo Marino invita le ditte che hanno cantieri aperti a fare attenzione ai ponteggi in esterno e invita i cittadini a rimuovere i vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi e a evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi.

