Allerta meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse, auto intrappolate nei sottopassi

Allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà chiuso anche il plesso scolastico IC Teglia scuole Capitini e Villa Sanguineti dato il superamento del livello di allarme dei torrenti Burba, Trasta e Feginoper».

Numerosi interventi dei vigili del fuoco nella notte a causa delle forti piogge, in particolare in Valpolcevera. A Multedo sono stati chiusi i sottopassi, dall'Aurelia a via Pacoret de Saint Bon. A San Quirico il traffico è stato deviato sul ponte Barbieri. Allagato anche corso Perrone. Numerosi gli interventi anche per mettere in salvo persone rimaste intrappolate nelle auto o per l'acqua che è entrata negli appartamenti.Sono circa trenta gli interventi in dei vigili del fuoco di Genova stamani. Per lo più si tratta di allagamenti, alberi caduti, box e scantinati allagati. Le zone più critiche in cui si sono verificate anche piccole frane sono Genova Bolzaneto, Campomorone e da Genova Prà a Multedo. Nel centro cittadino la situazione è meno problematica.