Maltempo in Emilia Romagna, strade come fiumi: 400 case evacuate e treni sospesi anche nelle Marche. Crollata una abitazione Il video

Maltempo, gravi disagi in Emilia Romagna dove sono state evacuate più di 400 case. Chiuse le scuole nelle zone di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. Alle 7.30 è stata chiusa, in vari punti, la via Emilia. A Faenza si sono registrati allagamenti a seguito della rottura degli argini del fiume Lamone. Di conseguenza si è bloccato anche tutto il traffico ferroviario con ripercussioni in tutta Italia, Marche comprese. In stazione a Pesaro ci sono due Frecciarossa fermi e circa 800 persone in attesa. Sempre a Pesaro un consistente numero di passeggeri sono saliti su un regionale in partenza per Rimini e su un regionale in transito verso Ancona. Molti si sono arrangiati affittandosi a vetture o taxi oppure facendosi venire a prendere. Attualmente girano in stazione 200- 250 persone e 300-400 si trovano dentro uno dei 2 Frecciarossa fermi (uno dei due è stato soppresso e i passeggeri sono scesi).

Gli interventi

Alle 11 erano 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. Squadre vigili del fuoco sono impegnate per il crollo di un'abitazione a Fontanelice (BO) a seguito di una frana generata dal maltempo: possibile che sia stata coinvolta una persona. Disposto invio del team USAR (Urban Search and Rescue) dalla Toscana e unità cinofile. Fra le persone investite dall'ondata di maltempo c'è anche Gianni Morandi che, al telefono con Fiorello (dove essere suo ospite stamattina a VivaRai2), ha spiegato che la notte scorsa si è trovato la casa allagata. Il bilancio al momento è di un morto e di un disperso: un uomo di 80 anni, travolto da un fiume mentre stava percorrendo una strada in bicicletta nella zona di Castel Bolognese.

Ripercussioni, come scritto, nella circolazione ferroviaria in alcuni tratti sospesa per le avverse condizioni meteo. Per rischio esondazioni la circolazione ferroviaria è stata (alle ore 10) sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna – Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna).

La sospensione è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rete Ferroviaria Italiana in costante contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni che erano in corso di viaggio sono stati fermati nelle stazioni.

Circolazione ferroviaria sospesa

La circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle seguenti tratte:

Linea Bologna - Rimini, circolazione sospesa tra Forlì e Faenza

Linea Castelbolognese - Ravenna, circolazione sospesa tra Lugo e Russi

Linea Faenza - Ravenna, circolazione sospesa tra Granarolo e Russi

Linea Rimini - Ferrara, circolazione sospesa tra Mezzano e Voltana

Effetti sulla mobilità ferroviaria: in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.

Ecco l'aggiornamento fornito da Trenitalia alle ore 8

La circolazione è stata sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano.

In corso l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine. Ritardi nei treni Alta Velocità, InterCity e Regionali con cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo. Nell'ordine:

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) oggi ha origine da Bologna Centrale alle ore 7:18.

I passeggeri in partenza da Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da Rimini a Bologna Centrale.

I passeggeri in partenza da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) oggi è cancellato da Bologna Centrale a Rimini.

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Riminifiera e Rimini possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03.

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Riminifiera, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Giulianova possono utilizzare il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Treni InterCity Notte direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05): il treno è fermo dalle ore 6:08 a Ravenna

• ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25): il treno è fermo dalle ore 5:25 a Rimini

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30)

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia a Bologna Centrale, Rimini e Ancona.

Nella stazione di Bologna Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Inizio evento - ore 21:37 del 2 maggio

La circolazione è sospesa in via precauzionale tra Faenza e Forlì per condizioni meteo critiche che potrebbero provocare l'esondazione dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno.

Richiesto l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità e InterCity Notte possono subire ritardi e instradamenti sul percorso alternativo tra Bologna e Rimini via Ravenna.

I treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.