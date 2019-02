Trentenne accusa un malore e cade in acqua, trovato morto annegato

Un uomo di 30 anni è morto probabilmente per annegamento a Cavallino Treporti (Venezia). Il corpo è stato trovato sulla battigia, in spiaggia, nel primo pomeriggio e non presenta segni di violenza.



L'ipotesi degli investigatori è che sia caduto accidentalmente da un pontile o sia finito in acqua dopo essere stato colto da un malore.



La vittima è Davide G., viveva poco distante dalla spiaggia con la madre: pare fosse in spiaggia per cercare vongole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA