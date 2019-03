Maratoneta morto nel sonno a 34 anni Marco trovato nel suo letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Tragedia la notte scorsa a: nella notte è morto l'istruttore di nuoto, 34 anni. Era un atleta del Palio e anche maratoneta.Lutto nella contrada Posmon il Pozzo: "Un grandissimo lutto ha colpito la nostra contrada stanotte. E' venuto a mancare un nostro simbolo, prima che un atleta, prima che un amico. Un pilastro e un esempio per tutti noi, di dedizione, disponibilità, umanità. Un grande dolore ci affligge. Tutta la nostra contrada è vicina in questo momento così difficile alla moglie Monica e alla famiglia. Ci piace ricordarti cosi, col tuo gran sorriso e la maglia arancione". Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'automedica del Suem: i medici tuttavia non hanno potuto che constatare il decesso della giovane vittima.