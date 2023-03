Malore a scuola, ragazzo di 17 anni morto dopo un arresto cardiaco in classe: compagni sotto choc

CASTELFIORENTINO - Si sente male e si accascia in classe davanti ai compagni di scuola. Dopo un giorno di agonia e speranze, un ragazzo di 17 anni è morto in ospedale. Il dramma si è consumato in una scuola di Castelfiorentino, martedì poco prima delle 9.

I tentativi di rianimazione

I soccorsi sono stati immediati. L'insegnante e una collaboratrice scolastica hanno subito cercato di rianimare il giovane, poi sono arrivati i sanitari che sono intervenuti col defibrillatore. Sul posto si era precipitata anche un’automedica inviata dal 118 che aveva preso in carico il ragazzo per trasportarlo sull’elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo vicino all’istituto, riporta La Nazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Un giorno dopo è morto in ospedale.