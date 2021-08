Malore in piscina mentre gioca con l'amichetto, bambino di 10 anni muore in ospedale

Ha accusato un malore mentre stava giocando nella piscina gonfiabile con un amichetto, e oggi è morto in ospedale dopo 24 ore di agonia. Il bambino di 10 anni, che ieri pomeriggio ha accusato un amore in una piscina gonfiabile in una abitazione sulla Montagna Pistoiese, è deceduto all'ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dove era stato ricoverato in gravissime condizioni nella notte.

«Ha perso i sensi in acqua»

Il piccolo si sarebbe sentito male in acqua, perdendo i sensi, mentre era con un amichetto nella piscina gonfiabile allestita nel giardino di una casa a San Marcello Piteglio (Pistoia).

A dare l'allarme sarebbe stato l'amichetto richiamando gli adulti che erano in casa. Il bambino è stato portato con l'elicottero Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi, poi trasferito all'Opa di Massa, struttura dotata di un macchinario cuore-polmone.

