«Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene». Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, 86 anni, nato a Militello In Val di Catania e cresciuto nella televisione italiana, al punto di diventarne un simbolo, è appena andato a pranzo fuori, accompagnato in macchina dalla sua assistente di sempre, Dina Minna, sta per andare a fare un riposino e risponde sorridendo alle notizie sulle sue preoccupanti condizioni di salute: allarme scattato durante la trasmissione “Italia Sì” e poi rimbalzato sul web. “Pippo sta male”, “Preoccupazioni per Pippo”, e poi anche “lacrime in tv per Pippo”, fino a titoli che già lo davano a un passo dall’Aldilà ripercorrendo il suo glorioso passato.

Pippo Baudo come sta? L'intervista

«Tranquilli», tuona sornione dal telefono di Dina Minna, «non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio». Applausi a scena aperta dalla redazione e da tutti i colleghi che lo hanno intervistato, conosciuto, seguito nella sua carriera (i primi successi già nel Sessanta) e in programmi cult come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni, avendolo presentato per tredici volte (di cui 5 consecutive, come Mike Bongiorno e, dal prossimo anno, come Amadeus) tra il 1968 e il 2008, e di cui è stato anche direttore artistico in sette delle tredici edizioni condotte.

PIPPO BALISTRERI

L’apprensione per Pippo è nata in diretta, proprio sul piccolo schermo, dopo l’intervista a Pippo Balistreri, ieri, a Italia Sì. Lo storico direttore di palco del Festival di Sanremo, intervistato da Marco Liorni, ha ricordato tutti i giorni vissuti all’Ariston con Baudo: «Ho fatto almeno dieci edizioni con lui - ha raccontato - Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe». E fino a quel momento la commozione di Balestrieri era dovuta unicamente a ricordi del passato. Poi, l’emozione ha cavalcato gli anni ed è arrivata a oggi: continuando a parlare del conduttore, Balistreri ha rivelato: “Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo”.

L'ABBRACCIO DI LIORNI

Liorni si è così unito al pensiero del suo ospite, aggiungendo: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo”. Dopo queste dichiarazioni si è diffusa una certa preoccupazione per le condizioni di salute di Pippo Baudo, che proprio pochi giorni prima dell’inizio di Sanremo 2023 aveva detto scherzosamente che avrebbe provato a restare sveglio fino alla fine di ogni serata, volendosi gustare tutto il Festival. Le parole di Balistreri hanno avuto una grande risonanza sui social, soprattutto su Twitter dove si è diffusa grande preoccupazione per la salute del conduttore. Un allarme simile era scattato anche lo scorso luglio, quando il figlio di Baudo lasciò in gran fretta l’Australia per tornare in Italia e stare vicino al suo papà.

KATIA RICCIARELLI

«Non capisco veramente perché succedano certe cose», commenta Katia Ricciarelli, che dopo una separazione burrascosa, ha recuperato con l’ex marito un rapporto sereno. «Ci siamo risentiti ed è stato come se ci fossimo salutati il giorno prima», commentò poco dopo la riappacificazione. «Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute», aggiunge Ricciarelli che più di vent’anni fa ancora nel pieno della sua carriera da soprano si vide annullare tre esibizioni in chiese romane, durante il periodo natalizio, perché moglie di un separato, Pippo. «Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui».