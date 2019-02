Malore a piazza di Spagna si accascia e muore sulla scalinata Trinità dei Monti

Il bimbo cade e resta incastrato nel tubo, salvato dai vigili del fuoco​

Ha accusato unimprovviso mentre si trovava in, nel centro di, e si è accasciato sulla scalinata di. Ècosì, nel pomeriggio di ieri, undi 53 anni di nazionalità francese, giunto per visitare la Capitale.I primi a tentare di soccorrere il turista sono stati due agenti del gruppo ex Trevi della Polizia Roma Capitale, che hanno subito chiamato un'ambulanza. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. Sarà il medico legale, tramite l'autopsia, a stabilire le cause del decesso del turista, mentre le autorità capitoline hanno già contattato l'ambasciata francese per comunicare la tragedia e mettersi in contatto con i familiari dell'uomo.