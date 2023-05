Il tuffo e il malore fatale, Marco Nastasi muore in mare in Brasile: lascia moglie e figlio di 10 anni

Un turista italiano, Marco Nastasi, è morto annegando a causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio. L'uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero, ma al suo arrivo al nosocomio Louren‡o Jorge era già morto. Lo riporta l'online del Globo. La segreteria municipale della Sanità, riferisce la stessa fonte, ha identificato la vittima: Nastasi era nato in Italia, vissuto in Colombia, ed era a Rio de Janeiro in vacanza.

Marco Nastasi morto, la dinamica

L'uomo è annegato dopo un tuffo in mare a Praia da Barra da Tijuca, zona a ovest di Rio de Janeiro.

Il dramma si è consumato nella mattina di mercoledì 19 maggio e, secondo le prime ricostruzioni, Nastasi è entrato in acqua al palo 8 e lì è stato travolto dalla forte corrente dopo aver accusato un malore davanti agli occhi della moglie. Originario di Mezzolombardo, Nastasi viveva da qualche anno in Colombia, dove si era trasferito per motivi lavorativi e negli scorsi giorni si trovava in Brasile, sempre per alcuni appuntamenti di lavoro.

«Anche se aveva lasciato il paese - aggiunge Girardi - rientrava spesso in Trentino per venire a trovare i genitori, i familiari e gli amici. E' una grande tragedia che ci colpisce molto, tutti ricordano Marco con grande affetto e la comunità si strige alla famiglia, la comunità è molto colpita da questo lutto». Il 38enne sarebbe dovuto rientrare nel pomeriggio in Colombia ma, anche con alcuni colleghi, aveva deciso di trascorrere alcune ore in spiaggia.