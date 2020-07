Treviso, Ernest muore a 24 anni: malore nel sonno a fianco della fidanzata

Muore nel sonno a 24 anni a fianco della fidanzata. Un tragico malore nella notte tra martedì e mercoledì 8 luglio ha stroncato la vita di Ernest Moro, studente universitario di Breganze (Vicenza) che è venuto a mancare nella notte tra martedì e mercoledì 8 luglio, mentre si trovava nell'abitazione della fidanzata, a Treviso.

Abitazione dove da qualche tempo il vicentino si era trasferito. Le cause del decesso sono riferibili ad un malore improvviso, ma sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Treviso, a fare maggiore chiarezza: gli inquirenti sospettano un'overdose fatale, per alcuni precedenti del 24enne come assuntore.



Ultimo aggiornamento: 16:46

