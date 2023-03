Malore durante gli incontri di boxe tra amici, Edoardo muore a 15 anni. Il papà chiarisce: «Non era cardiopatico»

Edoardo Addazio è morto a 15 anni durante una festa tra amici. Dietro questa morte improvvisa il giallo di un incontro di boxe improvvisato. Il giovane è stato stroncato da un malore dopo essere salito sul ring improvvisato. Ieri si era diffusa la notizia di un possibile problema cardiaco pregresso, ma il papà della vittima ha fatto chiarezza: «Era stato operato al Gaslini per una malformazione quando era piccolo, ma non era cardiopatico. Ha sempre fatto quello che desiderava, dal tennis al calcetto», le sue parole a La Stampa.

Il papà: non ce l'ho con i suoi amici

Il papà ha raccontato che quelli della festa «sono i suoi amici storici. Non solo i compagni di scuola, ma legati dai medesimi interessi e frequentano istituti vicini. Provo una compassione enorme nei confronti di questi giovani». E adesso dice che deve pensare «a stare sul pezzo per mia figlia. E proprio perché non c’è un responsabile di quanto avvenuto, non mi va di addentrarmi nei dettagli della dinamica. Di sicuro non è stata una situazione di conflitto. Non auguro a nessuno di affrontare una cosa simile. Indagare oltre non serve».