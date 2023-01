Malore improvviso, Marco Marotta si sveglia con un dolore al petto e muore: il capo scout aveva 31 anni

Colpito da un forte dolore al petto al risveglio, si è rimesso a letto ed è morto. Marco Marotta, capo scout di San Nicola la Strada (Caserta), aveva 31 anni. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato l'intera comunità sotto choc. Oggi, lunedì 16 gennaio, i funerali e la possibilità di tributargli l'ultimo saluto.

L'ultimo saluto

Marco è morto all'improvviso per un malore. Era capo scout del gruppo “San Nicola la Strada 1”, che ora si stringe e piange la sua morte. «Ringraziamo tutti gli amici e le famiglie dei nostri ragazzi per la vicinanza e il supporto, per volontà della famiglia vi chiediamo di dispensare dai fiori, e devolvere come Marco ha sempre fatto, quanto desiderate. Restiamo a vostra disposizione per rendervi partecipi delle volontà della famiglia di Marco», si legge sulla pagina Facebook del gruppo. Inutili i soccorsi dei sanitari, allertati dopo il malore. Quando sono arrivati a casa, per il 31enne non c'era più niente da fare.

Anche il sindaco Vito Marotta ha voluto ricordare Marco con un post: «Contribuire a costruire la Comunità vuol dire offrire il proprio servizio per la crescita della stessa. Marco lo ha fatto senza risparmio e tutti noi gli saremo per sempre grati. Un grande, commosso abbraccio stringa i suoi familiari».