Festa con gli amici poi il malore fatale: Alex muore a 46 anni. Ieri sera, domenica 5 febbraio, Alex Bianchi, 46enne di Mestre, è morto nella sua camera dell'hotel Trieste a Mestre per cause naturali. Il 46enne aveva trascorso la serata a una festa in compagnia di alcuni amici. Poi in camera il malore fulminante, inutili i soccorsi.