Malore fatale mentre nuota 75enne muore sotto gli occhi dei bagnanti

di E.B.

TRIESTE - Un uomo diè morto questo pomeriggio nelle acque didi fronte al ristorante Old Wild West di viale Miramare: è accaduto poco dopo le 15. Sono stati alcuni bagnanti, che già affollano la riviera complice il sole e la temperatura ormai quasi estiva al contrario di quella del mare ancora piuttosto rigida, a notare ile a recuperarlo portandolo a riva in contemporanea con l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno praticato la rianimazione cardiovascolare avanzata che purtroppo non ha dato alcun risultato.Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'autoambulanza. Le ragioni del decesso non sono state rese note ma è verosimile che il 75enne sia stato colpito da arresto cardiaco mentre nuotava. L'uomo si trovava al mare con un gruppo di amici.