Malore in casa, giovane mamma muore a 33 anni. La sindaca: «Due vite strocante in poche ore. Stop agli spettacoli»

Colta da improvviso malore in casa, muore giovane mamma a Monteroni. La donna, stroncata pare da un infarto, aveva 33 anni. A distanza di poche ore dal tragico incidente stradale in cui ha perso la vita un centauro 36enne del posto, la comunità di Monteroni vive un secondo lutto per l'improvvisa morte di L.C., le sue iniziali, madre di una bimba di appena 3 anni.

Il malore

La donna era nella sua abitazione su via Gramsci quando ha accusato il malore. I sanitari del 118 giunti sul posto a seguito della richiesta d'intervento lanciata dal marito della giovane, nonostante i ripetuti tentativi di rianimare la 33enne, da lì a poco hanno dovuto purtroppo constarne il decesso.

Le dichiarazioni della sindaca

«Due giovani vite stroncate in poche ore e in modo così tragico - ha dichiarato la sindaca Mariolina Pizzuto - . Per il grave lutto che ha colpito la nostra comunità abbiamo deciso di annullare lo spettacolo previsto per questa sera. Ci stringiamo attorno ai familiari, esprimendo tutta la nostra vicinanza per il grande dolore che stanno provando».