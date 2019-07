Malore allo stadio per uno storico tifoso morto davanti al prato del “Rocchi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era andato allo stadio, che è anche il luogo che ospita la sede della società, per sapere novità della "sua" Viterbese. Ma un malore, davanti al campo del "Rocchi", lo ha colpito mortalmente. Inutili i soccorsi degli operatori del 118.Erano all'incirca le 10.40 quanto Luigi Vergari esce dalla sua auto, una Fiat Seiciento bianca, fa pochi passi e poi cade a faccia avanti. Persona molto conosciuta da tutti i tifosi giallobù, regalava senpre un sorriso e una parola di incoraggiamento. «Era talmente innomorato della Viterbese che ha finito i suoi giorni dentro quello stadio che lo ha visto sorridere, disperarsi e gioire come era solito fare», hanno detto molti sportivi fedelissimi della squadra.Su Vergari i soccorritori hanno tentato l'impossibile, praticando per oltre un'ora il massaggio cardiaco. Ma poi si sono arresti hanno dichiarato il decesso. Sul posto anche i carabinieri che hanno visionato i video della sorveglianza per escluedere che possano essere intervenute nel decesso cause diverse da quelle naturali.