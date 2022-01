Malore al volante: si schianta contro il paracarro di cemento e muore

PONTELONGO - Ancora una tragedia sulle strade padovane nella prima domenica del nuovo anno. Oggi, 2 gennaio, alle 16,30 in via Roma a Pontelongo un uomo di 79 anni, G.Z. mentre si trovava al volante di una Volkswagen Polo e transitava sul tratto arginale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un paracarro di trachite che delimita la strada alta da quella bassa. Il masso è precipitato al suolo e per pura fatalità non ha provocato danni a terzi.

L'anziano è stato subito soccorso dal personale medico del Suem 118. Le sue condizioni sono subito apparse disperate. E' stato trasportato al vicino ospedale di Piove di Sacco, ma poco dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre per i rilievi del sinistro è arrivata una pattuglia della Polizia Stradale di Padova. Dai primi riscontri, la vittima sarebbe rimasto vittima di un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto.

La Polo, infatti, non presenterebbe danni tali da far ipotizzare il decesso causato dallo schianto. La strada è stata chiusa fino al tardo pomeriggio per consentire agli operatori di terminare tutti i rilievi. L'auto è stata sequestrata in attesa della chiusura delle indagini. Il corpo del settantanovenne si trova ora all'obitorio dell'ospedale di Piove di Sacco dove sono accorsi i familiari più stretti non appena hanno appreso dell'incidente.

