Malore fatale al calcetto, Alessandro muore a 48 anni davanti agli occhi degli amici

MESTRE Era diventato papà per la seconda volta solo una settimana fa. Quella partita a calcetto con gli amici, in realtà, doveva essere un momento per festeggiare in compagnia, magari con un brindisi post gara. Nessun brindisi, nessuna festa, solo dolore per una tragedia immensa. Alessandro D'Auria, 48 anni, si è accasciato a terra, in mezzo al campo, senza più riuscire ad alzarsi. Lunedì sera, poco dopo le 22, l'uomo stava giocando al campo da calcetto della Favorita, sul Terraglio, quando si...