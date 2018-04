Primo bungalow sottomarino alle Maldive: una notte costa ben 50mila dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte costa 50mila dollari, ma potrebbe essere tra le più indimenticabili e suggestive di tutta la vita. Per chi può permetterselo, ilmette a disposizione il primo bungalow sottomarino alle. Una prospettiva originale sull'Tra atolli idilliaci e privati c'è anche un'isola che ospita una struttura unica al mondo. Si chiama "The Muraka", sarà inaugurata nel novembre 2018 e viene pubblicizzata da Conrad Hotels & Resorts come la prima residenza sottomarina del mondo.Conrad Maldives Rangali Island sta rivoluzionando la formula del lusso maldiviano con il primo esempio di bungalow sottomarino e consentirà ai propri ospiti di dormire 16,4 metri sotto il livello del mare.